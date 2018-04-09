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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yeni taşındığı evinde ölü bulundu Haberi

Yeni taşındığı evinde ölü bulundu Haberi

Adamın cenazesinin araca yüklenmesi

Uyuşturucu Madde Boşanma Davası Madde Bağımlısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yakınlarının Ağlaması
-Çevreden Görüntüler
-Adamın Fotoğraflı
-Detaylar

( İSTANBUL )- Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu İSTANBUL

- Küçükçekmece Halkalı Mahallesi’nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Paşa Bay (37) isimli şahıs evinde ölü bulundu. Ölü bulunduğu eve birkaç gün önce taşındığı iddia edilen adamın uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerine duruluyor. Olay; saat 11.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Mahallesi İdris Paşa Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre apartmana birkaç gün önce karısıyla birlikte taşındığı belirtilen Paşa Bay isimli adam, gece geç saatlerde eve geldi. Sabah saatlerinde eşi, Paşa Bay’ı uyandırmak için seslendi. Bay’ın seslenmeye cevap vermemesi üzerinde şahsın eşi, 122 sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Bay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Bay, cenaze aracına konularak otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bu sırada Bay'ın aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. Paşa Bay’ın birkaç gün önce binaya taşındığını ifade eden komşusu Ebru Karaca, “ Yukarıda bir adam cinnet mi geçirmiş, madde mi kullanmış bilmiyorum. Yukarıya bir çıktım polisleri gördüm. Baktım cenaze var. ilk defa gördüm kendisini. Bizim binaya birkaç gün önce taşınmış. Evliymiş. Kadın boşanma davası açmış” dedi.

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