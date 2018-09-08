Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni sezonda tezgahın gözdesi palamut - TEKİRDAĞ İzle

Yeni sezonda tezgahın gözdesi palamut - TEKİRDAĞ İzle

- Limandan görüntü - Balık tezgahlarından görüntü - Balıklardan görüntü - Balıkçı Hasan Erol ile röportaj Yeni sezonda tezgahın gözdesi palamut - Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından yeni sezonda tezgahın gözdesi palamut oldu - Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu: - "Tezgahlardaki balık çeşidi arttı. Geçen yıl neredeyse olmayan palamut bu yıl bol. Fiyatlar uygun olduğu için vatandaşlar bol bol palamut tüketiyor"TEKİRDAĞ (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından yeni sezonda tezgahların gözdesi palamut oldu.Marmara'da geçen yıl olmayan ve tanesi 30 liradan satılan palamut, bu yıl tezgahlarda boyuna göre 10 liradan alıcı buluyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda balıkçı tezgahlarında vatandaşların en çok palamudu tercih ettiğini söyledi.

- "Tezgahlardaki balık çeşidi arttı"Pehlivanoğlu, sezonun geçen yıla göre daha bereketli başladığını ifade ederek, "Bu yıl balıkçılarımız sezondan daha memnun. Geçen yıla göre denizden daha çok balıkla dönüyorlar. Tezgahlardaki balık çeşidi arttı. Geçen yıl neredeyse olmayan palamut bu yıl bol miktarda var. Bu yıl fiyatlar da uygun olduğu için vatandaşlar bol bol palamut tüketiyor. En çok tercih edilen balık palamut." ifadelerini kullandı.Balığın bol çıkmasının ilerleyen günlerde fiyatlara da yansıyacağını beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, "Bu yıl vatandaşlarımız bol bol balık tüketebilecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.Balıkçı Hasan Erol da sezonun açılmasıyla balık tezgahların şenlendiğini ifade etti.
Bu sene balığa doyacağını belirten Erol, şunları kaydetti:"Bu sene sezon daha bereketli açıldı. Uskumru, mezgit ve geçen yıl olmayan palamut bu sene bol. Boyutuna göre, 10,15 ve 20 liraya kadar palamutlar var. Geçen yıl palamudun fiyatı 30 - 35 lira seviyelerindeydi. İlerleyen günlerde balığın çıkışına göre fiyatlarda da değişiklik olur."

Oyaca Balık Tezgahları Muhabir Av Yasağı Alamut 

İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı