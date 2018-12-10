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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yeni rektör görevine gözyaşlarıyla başladı

Yeni rektör görevine gözyaşlarıyla başladı

Eski ve yeni rektör

Bilim Adamı 2010 Yılı Bayrak Yarışı Sivil Toplum Devir Teslim 

-Detay
-Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in konuşması
-Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu’nun konuşması ve ağlaması
-Çiçek verilmesi

( KONYA )- Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne atan Prof. Dr. Cem Zorlu, devir teslim töreninde üniversiteye adı verilen Necmettin Erbakan'ı anarken duygusal anlar yaşadı KONYA

- Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Cem Zorlu görevine gözyaşları içinde başladı.
Yeni rektör üniversiteye adı verilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kıymetinin daha sonra anlaşılan önder simalardan birisi olduğunu anlatarak duygusal anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Cem Zorlu düzenlenen devir teslim töreniyle Prof. Dr. Muzaffer Şeker’den görevi devraldı. Rektörlük makamında idareciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 8 yılı tamamlayarak görevi devrettiğini söyledi.

Prof. Dr. Şeker, “2010 yılı Aralık ayında kurucu rektör olarak atandığım Konya Üniversitesi Rektörlüğünden, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne geçiş ve 2. dönemle beraber 8 yılı tamamlayarak bayrak yarışını devrediyorum. Bayrak yarışında görevi Prof. Dr. Cem Zorlu’ya tevdi ederken biz güven içerisinde üniversitemiz için gelecekte bayrağı yukarıya taşımak adına görev yürüteceğini ve kendisinin de üniversitemizi daha iyi noktalara taşıyacak başka arkadaşlara görevi teslim edeceğini bilerek hoş geldiniz hocam göreve diyoruz” dedi.
Gözyaşlarına engel olamadı Prof. Dr. Cem Zorlu ise konuşmasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Rektör Zorlu, görevi devraldığı yerden üniversiteyi daha iyi bir noktaya taşımak için hep birlikte seferber olacaklarını kaydetti.
Üniversiteye adı verilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dan bahsederken gözyaşlarına engel olamayan Rektör Zorlu, “Ekip ruhuyla, adalet ve ehliyet merkezli bir yönetim anlayışıyla Necmettin Erbakan Üniversitesini dünya çapında hem siyasi hem de bilim adamı kimliğini taşıyan Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın adına yakışır bir halde daha üst noktalara inşallah getireceğiz. Gerçekten kıymeti ancak daha sonra anlaşılan önder simalardan birisi hocamız” şeklinde konuştu.
Devir teslim töreni karşılıklı çiçek ve plaket verilmesiyle sona erdi.
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