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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı

Yeni otoban sürücülere rahat nefes aldırdı

drone görüntüsü

Efes 

-otobandan detaylar
-eski yolun drone görüntüsü
-detaylar
-arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Tatillerde vatandaşların çileli yolu haline gelen İstanbul-İzmir arası, açılan otoyolla sürücülere nefes aldırdı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılan İstanbul - Bursa - İzmir otoyolu trafiği rahatlattı. Geçtiğimiz bayram ve uzun resmi tatillerde, yoğun trafiğin yaşandığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bursa-İzmir arasında sürücüler otobanla rahat nefes aldı. Trafik akışının rahatladığı yolda, vatandaşların genellikle otobanı tercih ettiği görüldü.
Önceki tatillerde kullanılan yolda ise trafik akışı kesintisiz sağlandı. (SD-
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