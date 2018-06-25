Yeni nesil polyester mezara ilgi arttı İzle

-Mezarın süslenmesi detay

-Polyester mezarın kalıpları detaylar

-Polyester mezar üreticisi Gazi Özaydın röportaj



( SAKARYA -ÖZEL-HD)- Polyester mezar, hem fiyatının ucuz olması hem de ömrünün uzun olması sebebiyle daha çok tercih ediliyor SAKARYA



- Fiyatının ucuzluğu ve ömrü mermer mezar türlerine göre daha uzun olan polyester (fiberglass) mezarlar halk arasında tercih edilmeye başlanıldı. Mermer mezarlar kısa sürede ek yerleri açıldığı için doğal tahribata uğrayabiliyor. Son zamanlarda öne çıkan polyester (fiberglass) mezar ise tek parça olduğu için tahrip olmuyor. Polyester mezarların; fiyatının ucuzluğu, ağır olmaması, montajının kolay olması ve ömrünün uzun olması diğer mermer mezar türüne göre öne çıkan özelliklerinden. Polyester mezar türüne teknolojik olarak verilen ömür ise 100 yıl. Bu tür özellikleri ile halk arasında tercih edilmeye başlanılan fiberglass mezarların fiyatları ise 900 TL'den başlıyor. Polyester mezar işini 1 yıldır yaptığını söyleyen Gazi Özaydın isimli vatandaş, insanların polyester mezarları görmeye başladıkça kendilerine gelen siparişlerin artmaya başladığını söyledi.



1 sene içerisinde yaklaşık 150 tane polyester mezar yaparak montaj ettiklerini ifade eden Özaydın, son zamanlarda polyester mezara rağbetin arttığını belirtti.

Özaydın, "Fiberglass yani polyester mezar yapıyoruz. Polyester mezar renk seçeneği daha fazla olan, ömrü uzun olan, yazı sistemi kaybolmayan yeni nesil bir mezar sistemi. Yekpare gövde mezarın üzerine ağırlık yapmaz, toprağı çökertmez" dedi.

"100 yıl ömrü var" Polyester mezarın fiyatının diğer mermer mezara göre ucuzluğuna dikkat çeken Özaydın, "Polyester mezar işini 1 yıldır yapıyoruz. İnsanlar polyester mezarları yavaş yavaş gördükçe, montaj yaptığımız yerlerde gören insanlar beğenenler tekrardan bize dönüş sağlıyorlar ve sipariş veriyorlar. 1 sene içerisinde yaklaşık 150 tane polyester mezar yaparak montaj ettik. Sakarya ve İstanbul'da da montajlarımız oldu. Fiyatı montaj dahil 950 TL olarak Sakarya ili sınırları içerisinde. Polyester mezarı insanların tercih etme sebebi genellikle ağır olmaması. Montajının kolay olması ve ömrünün uzun olması da insanların tercihleri arasında yer alıyor. Normalde teknolojik olarak verilen ömür 100 yıl, doğada kendiliğinden dağılması. Polyester mezar diğer mermer mezara göre yekpare gövde olduğu için çökme olmadığı için ayrılma olmuyor. Mermer mezarlarda toprağa ağırlık yapınca, çökünce yapışma yerlerinde kopmalar ve ayrılmalar olabiliyor. O yüzden polyester mezara şuanda rağbet var" diye konuştu.



