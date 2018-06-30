Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yeni milletvekilleri basınla bir araya geldi

Yeni milletvekilleri basınla bir araya geldi

vekillerin konuşmaları

Doğum Günü Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı İran Seçimleri Basın Mensupları 

-genel görüntü
-doğum günü kutlaması

( KARABÜK -HD) KARABÜK

- Karabük’te 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili seçilen Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş basın mensupları ile bir araya geldi. Safranbolu'da bir restaurant da düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, parti mensupları ve gazeteciler katıldı.
Kahvaltıdan sonra 24 Haziran seçimlerini değerlendiren AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük’te de gayet medeni bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, “Bundan dolayı gayet mutluyuz. Önümüzdeki dönem yapmamız gereken hizmetleri, ev ödevlerimizi biliyoruz. İnşallah kısa zamanda Karabük’e sahalarda verdiğimiz sözlerin hep arkasında duracağız. Halkımızla iç içe olacağız” dedi.
Basın mensuplarıyla düzenli aralıklarla bir araya gelerek kendilerinin göremediği kısımlardaki sorunları istişare edeceklerini ifade eden Cumhur Ünal, “Karabük AK Parti hükumeti döneminde çok güzel, büyük hizmetler aldı. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yeni bir dönem yeni bir başlangıç yaptık. Geleceği gören lider olan Recep Tayyip Erdoğan, bu devletin geçmişten yaşadıklarından ders alarak, geçmişteki tecrübelerden yararlanarak bu ülkede cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanmasını gerekli görmüş. Daha hızlı yol alabilmek için halkın önüne getirmiştir. Halkımız cumhurbaşkanımıza olan güveni ile 24 Haziran'da tekrar, sistemin başlatmak isteyeni olarak seçilmiştir” diye konuştu.
AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, kendilerine güvenen Karabük halkına ve Cumhur İttifakında yer alan Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'ne teşekkür etti. Program sonunda AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal’a doğum günü dolayısıyla sürpriz bir kutlama yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocukları Kabul EttiCumhurbaşkanı Erdoğan Çocukları Kabul Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı