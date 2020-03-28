Yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı - SİVAS
- Boş mesire alanlarının drone ile görüntülenmesi - Paşa Fabrikası piknik ve mesire alanının boş hali - Osman Seçilmiş mesire alanının boş hali Sivas 'ta yeni Kovid - 19 tedbirleri uygulanmaya başlandı - Park, mesire alanlarına giriş belediye ekiplerince kapatıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından park, mesire alanlarına giriş yasaklandı.
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