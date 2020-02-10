Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu

-ÖMER FARUK ALTUNAĞA RÖPORTAJ

-HAYDİ UYAN KARDEŞİM KLİP



( MANİSA - ÖZEL)- Hafız sanatçı Ömer Faruk Altunağa yeni klibi ‘Haydi uyan kardeşim’ ile dünya mazlumlarının sesi oldu- Yeni çalışması ‘Haydi uyan kardeşim’i anlatan Altunağa:- “‘Haydi uyan kardeşim mazlumun ahı için dualarda bulaşalım, hepimiz birimiz için’ ismiyle dua tadında ezgi ve marş yaptık”- “İnsanlığı duada buluşturma gayreti içinde olduk. Buradaki ana çıkış nedenimiz hem dua hem de dirlik ve düzen için birlik ve beraber olmaya davettir” MANİSA



- Bestekar, söz yazarı, hafız sanatçı Ömer Faruk Altunağa’nın sözü ve bestesi kendisine ait olan ‘Haydi uyan kardeşim’ isimli çalışması tüm dijital ortamlarda yayınlanmaya başladı.

Ezgi ve marş tadındaki çalışmada mazlumların ahını düşünerek bir milleti kendine getirme gayreti içinde bir çalışma yaptıklarını kaydeden Altunağa, insanlığı duada buluşturma gayreti içinde olduklarını söyledi.



Manisa’da Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan Sultan Camiinin imam hatibi olan sanatçı Ömer Faruk Altunağa son çalışması ‘Haydi uyan kardeşim’ ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İmam hatipliğinin yanı sıra Manisa Merkez İmam Hatip Lisesinde Kur’an-ı Kerim dersi öğretmenliği de yapan Altunağa aynı zamanda söz ve besteleri ile de mazlumların sesine ses olmaya çalışıyor. Söz ve bestesi kendisine ait olan son çalışması ‘Haydi uyan kardeşim’ isimli çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Altunağa ezgi ve marş tadında bir çalışma yaptıklarını ve çok güzel tepkiler aldıklarını anlattı. Tüm dijital ortamlarda yayınlanmaya başlayan klip İngilizce ve Arapça alt yazılarıyla da daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.

“İnsanlığı duada buluşturma gayreti içinde olduk” Son çalışması hakkında bilgi veren Altunağa, “Bu üçüncü projemiz. İlki sanatsal faaliyetler düzeyinde Gülneva’dan ezgiler albümümüz çıkmıştı 2015 yılında. 2015 ila 2020 yılları arasında biz boş durmadık. 2017 yılında Alemlere rahmet isimli bir single yaptık. 2020 yılının ilk haftasında tüm dijital ortamlarda yayınladığımız ‘Haydi uyan kardeşim mazlumun ahı için dualarda bulaşalım, hepimiz birimiz için’ dua tadında ezgi ve marş yaptık. Bunun da çekimleri tamamlandı ve dijital ortamlarda yayına girdi. Son projemiz Haydi uyan kardeşim de insanlığın birliği beraberliği, kardeşlik bilincini ortaya çıkarma adına ‘Haydi uyan kardeşim’ dedik. Mazlumların ahını düşünerek bir milleti kendine getirme gayreti içinde bir çalışma yaptık. Söz ve bestesi bana ait olan bu eseri insanlığı bir araya getirme, mazlumların sesine ses verme adına böyle bir çalışma yaptık. Birinci kısmı Yunus Emre’nin İlahi Cennetine girenlerden eyle bizi şiiri vardır ondan esinlenerek Yunus Emre’nin sözüyle adeta insanlığı duada buluşturma gayreti içinde olduk. Buradaki ana çıkış nedenimiz hem dua hem de dirlik ve düzen için birlik ve beraber olmaya davettir, istektir, dilektir. Rabbimize iltica etmektir. Müminin en zayıf hali duadır. Mazlumun ahına merhem olamıyorsak en azından böyle bir eserle bizler de onların sesine ses verme gayreti içinde olduk.” dedi.

Klip Ankara’da çekildi ‘Haydi uyan kardeşim’ isimli çalışmasının klibini Ankara’da çektiklerini kaydeden Altunağa, “Klipte çok kalabalık ortamlara seslendirmek istedik. ‘Haydi, uyan kardeşim’ derken bütün kardeşliği bir arada toplamak tabii ki zor biz de Ankara’nın en kalabalık meydanı Kızılay Meydanında, Kocatepe Camiinde ve Ankara’nın çeşitli yerlerinde klibimizi çektik. Güzel tepkiler alıyoruz. Rabbim inşallah insanlara faydalı olan, halka hizmet etmiş olur, halka hizmet eden Hakka hizmet etmiş olur düsturuyla inşallah bunlarla insanlığın düzelmesine kurtuluşuna vesile olur diye niyazda bulunuyoruz.” diye konuştu.

“Ezanla sela arası” Altunağa açıklamalarını şöyle tamamladı: “Haydi uyan kardeşim adlı çalışmadaki asıl maksat şu aslında; dünyada yaşayan tüm mazlumların sesine ses verebilmek, onların sesine kulak verebilmek ve onların ahını duyabilmek, onlar için bir araya gelmek, birlik beraberliği artırmak. O duygularla yazığım bir eser, o duygularla klibini çektiğimiz ve insanların faydasına sunduğumuz, ilgisine alakasına sunduğumuz bir eser yaptığımızı düşünüyorum. Rabbim inşallah mahcup etmesin. Kendimi tanıtırken Ezanla sela arasında yaşayan bir kul dedim. Herkesin ezanla sela arasında güzel bir hayatı olması lazım. Mazlum niçin mazlum, dünyadaki zalimlerin yok olması için dua ediyoruz. Mazlumun sesine ses olabilme adına bizler de dualarda buluşalım. Birlik beraberlik içinde ortamı içinde. Herkesin refah içinde yaşayabileceği bir dünya olması için Haydi Uyan Kardeşim diyoruz.”



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