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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni Karaman yüzme havuzu artık daha modern

Yeni Karaman yüzme havuzu artık daha modern

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( BURSA ) - Yeni Karaman Yüzme Havuzu artık daha modern BURSA

Yüzme Lyon Yüzme Havuzu Lodos Kullar 


- Osmangazi Belediyesi, Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu dört mevsim kullanışlı hale getirmek adına başlattığı çalışmalarda sona geldi. Üstü kapanan ve baştan aşağıya tamamen yenilenen tesis, temmuz ayında hizmete açılacak. Osmangazi Belediyesi, 7’den 70’e herkesin dört mevsim yüzebilmesi adına Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu yeniledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında havuzun kış aylarında üstünün kapatılmasını sağlayan hava destekli membran yerine çelik konstrüksiyon akustik metal çatı kaplaması yapıldı. Ayrıca havuzun etrafı temellerine kadar kazılarak etrafına betonarme çerçeve oluşturuldu. Tesisteki duşlar ve tuvaletler de tamamen yenilenirken idari binaya iki yeni ofis inşa edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda yürütülen çalışmaları inceleyerek tesisin son durumu hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi bünyesindeki havuzları modernleştirerek daha kullanışlı hale getirdiklerini ifade eden Dündar, “Yaz döneminde üstü açık olarak kullandığımız Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun üstünü kış döneminde balon sistemiyle kapatıyorduk. Bursa’nın kuvvetli esen lodosu membran örtüye zarar veriyordu. Dört mevsim kullanılan bir tesis olduğu için bu havuzumuzu daha modern hale getirmek adına yenileme çalışması başlattık. Sadece havuz bölümü aynı kalan bu tesisimizi tamamen yeniledik. Temmuz ayının başlarında hizmete açacağımız havuzumuz, yaz spor okullarına katılacak olan gençlerimizin yanı sıra yüzme sporunu yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza da hizmet verecek. 3,5 milyon liraya mal olan yenileme çalışmaları tamamlandığında vatandaşımıza daha modern, kaliteli ve sağlıklı bir hizmet sunmuş olacağız. Yüzmeyi seven tüm vatandaşlarımızı Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na bekliyoruz” dedi.
(AF-Y)
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