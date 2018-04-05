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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yeni istihdamlar için KOİF 2018 kapılarını açtı

Yeni istihdamlar için KOİF 2018 kapılarını açtı

Açılış programından görüntüler ve yapılan gösteri

Lise Öğrenci Öğrenciler İş Dünyası Rektör 

-Konuşmalar
-kurdele kesimi
-detay

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (KOİF) 2018 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen törenle, iş dünyasına kapılarını açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İŞKUR, MEB, Sanayi Odası ve KOTO işbirliğinde düzenlenen 'KOİF 2018' Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar alanında gerçekleşen törenle açıldı. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve üniversite rektörleri ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende lise öğrencileri tarafından ‘horon’ gösterisi yapıldı. Açılışta söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Birlikten kuvvet doğuyor. Kocaeli örnek bir kent oldu. Markalaşmaya da devam ediyor. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bundan sonra hep beraber çalışacağız, hep birlikte başaracağız. El ele vererek bütün meselelerin üzerinden gelmeye çalışıyor, kentimizin istihdam problemine de birlikte çözüm üretiyor ve 'Bu konu merkezi idarenin, hükümletin meselesidir' demiyoruz. Hepimiz elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi.
Özak’ın konuşmasının ardından kürsüye Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise Kocaeli’nin istihdam konusunda büyük bir katkı sağladığını dile getirerek, “Yürütülen önemli çalışmalar var. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ‘Milli İstihdam Seferberliği’ gerçekleştirildi.
Kocaeli bu Milli İstihdam Seferberliğinde en fazla katkı sunan illerin başında geliyor. Özellikle bu fuarda iş dünyamız ile iş arayanların bir araya geleceği, özellikle öğrencilerimizin meslekler konusunda, kariyer konusunda kişilerin sunumlarının da paylaşılacağı güzel bir organizasyona Kocaeli olarak ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların tamamlanmasının ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı için kurdele kesildi. Kurdele kesiminin ardından heyet fuar alanında gezerek stantları ziyaret etti. 5-6-7 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olacak fuarda, vatandaşların iş bulma imkanı yakalaması, öğrencilerin staj yaprak iş deneyimi kazanmaları ve iş verenlerin ihtiyaç duydukları elamanları bulmaları amaçlanıyor.
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