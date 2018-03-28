Yeni havalimanının adı trafik yön levhalarında yerini aldı

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( İSTANBUL )- 29 Ekim’de açılacak olan projenin adı trafik levhalarında İSTANBUL



- 29 Ekim 2018'de açılması planlanan 3. Havalimanının adı , E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu üzerindeki trafik yön levhalarına eklendi. Arnavutköy’de yapımı süren 3. Havalimanı için Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirme levhalarına ‘İstanbul Yeni Havalimanı’ ibaresi eklendi. Trafikte seyir halinde giden vatandaşlar trafik levhalarında yeni havalimanının adını görünce bu durumu fotoğrafladı. 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan ‘İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor. (OY-EY

