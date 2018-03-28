Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni havalimanının adı trafik yön levhalarında yerini aldı

Yeni havalimanının adı trafik yön levhalarında yerini aldı

Trafik levhalarından detay

-E-5 Karayolundan detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- 29 Ekim’de açılacak olan projenin adı trafik levhalarında İSTANBUL

- 29 Ekim 2018'de açılması planlanan 3. Havalimanının adı , E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu üzerindeki trafik yön levhalarına eklendi. Arnavutköy’de yapımı süren 3. Havalimanı için Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirme levhalarına ‘İstanbul Yeni Havalimanı’ ibaresi eklendi. Trafikte seyir halinde giden vatandaşlar trafik levhalarında yeni havalimanının adını görünce bu durumu fotoğrafladı. 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan ‘İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışmalar sürüyor. (OY-EY
İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı