Yeni evli genç kadın annesinin yanına gelince hayatının şokunu yaşadı İzle

-iki kadının araca binmesi

-bir süre orta koridorda beklemesi

-otobüsün arkasına doğru geçip oturmaları

-Gamze Konkur çantasını annesiyle almaya gelişi

--Aktüel-

-Çantayı teslim alması

-Çanta içerisindeki ziynet eşyaları ve parasını kontrol etmesi

-Ziynet eşyaları detay

-Evlilik cüzdanı detay

-Gamze Konkur röp.

-Annesi röp.

-Şoför röp.

-Detaylar

-Gamze Konkur ve annesinin araçla evlerine bırakılışı



( ANTALYA - ÖZEL)- Büyükşehir Belediyesi , genç kadın için adeta alarma geçti- Her zaman yanında taşıdığı ve içerisinde 55 bin lira değerindeki ziynet eşyasının olduğu çantası ile evlilik cüzdanını otobüste unutunca ne yapacağını şaşırdı- Çanta, toplu taşıma çağrı merkezinin online kamera izleme yöntemiyle bulunarak teslim edildi- Gamze Konkur:- “Şehir değişikliği nedeniyle ziynet eşyalarımı evde bırakamadım” ANTALYA



- Evlendikten 6 ay sonrası Denizli’den Antalya’ya annesinin yanına gelen 22 yaşındaki genç kadın, içerisinde düğününde takılan 55 bin liralık ziynet eşyası ile evlilik cüzdanın yer aldığı çantasını otobüste unutunca hayatının şokunu yaşadı. Çanta, genç kadının otobüsten iner inmez aradığı toplu taşıma merkezinin online kamera izleme yöntemiyle bulunarak teslim edildi. Olay dün öğle saatlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Denizli’de 8 Ağustos 2018 tarihinde dünya evine giren 22 yaşındaki Gamze Konkur, evliliğinden 6 ay sonrası Antalya’da yaşayan annesinin yanına gezmeye geldi. Evliliğinden kalan ziynet eşyalarını sürekli çantasında taşıyan Konkur, annesinin çalıştığı Kundu bölgesine gitmek için LC 07 nolu hatta yolcu taşıyan halk otobüsüne bindi. Otobüsten bir otelin önünde inen Konkur, çantasını almadığını fark edince yüreği ağzına geldi. Konkur, hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi izleme merkezini arayarak çantasının otobüste unuttuğunu söyledi.



İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma İzleme Merkezi’ne anons geçildi. Ardından genç kadının otobüse bindiği kart numarasıyla, otobüsün güvenlik kameralarına ulaşıldı ve çantanın otobüs içerisinde yer aldığı görüldü.

Merkez, şoförle irtibata geçerek çantanın bulunduğu yerden alınması bildirildi.

Ardından otobüsün Şoför Birol İnal, çantayı alarak Meydan otobüs depolama alanındaki kayıp eşya birimine çantayı teslim etti. "Çok sevindim" Konkur’a çantasının bulunduğu bilgisi verilince, genç kadın büyük mutluluk yaşadı. İçerisinde 550 TL nakit para, evlilik cüzdanı ve 55 bin lira değerinde düğünde takılan ziynet eşyalarının olduğu çantasını annesiyle birlikte almaya gelen genç kadının mutluluğu gözlerinden okundu. Olayın halen şokunda olduğunu ifade eden Gamze Konkur, "Bir otelin önünde inmişti. Hemen kamera kayıtlarından baktık. Sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Ardından emniyeti aradık ve buraya geldik. Çantamın bulunduğu haberini aldım, çok sevindim. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"55 bin liralık bir kaybım olacaktı" 6 ay önce dünya evine girdiğini söyleyen Konkur, bütün ziynet eşyalarının çantasında olduğunu kaydetti.

Denizli'den Antalya’ya annesini ziyarete geldiğini dile getiren Gamze Konkur, "Şehir değişikliği nedeniyle ziynet eşyalarımı evde bırakamadım. Eğer çantamı bulamasaydım 55 bin liralık bir kaybım olacaktı. Çok korkmuştum, ama şükür ki çantam bulundu" diye konuştu.

Konkur'un annesiyse çanta bulunmasaydı kızına karşı mahcup durumda kalacağını söyledi.



"Kameralar olmasa bile Allah görür" Çantayı otobüs içerisinde bulan halk otobüs şoförü Birol İnal ise o gün LC07 hattında görevli olduğunu kaydetti.

İnal, " Toplu ulaşım izleme merkezin tarafından verilen bilgi doğrultusunda araçta çantanın unutulduğunu gördüm ve hemen görevli arkadaşlara teslim ettim. Buradan kayıp eşya bulan herkese, yetkili kişilere teslim etmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Kameralar olmasa bile Cenabı Allah görür ve çok yanlış bir davranış olmuş olur" ifadelerini kullandı.

