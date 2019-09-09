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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yeni eğitim yılının ilk zili 189 bin öğrenci için çaldı

Yeni eğitim yılının ilk zili 189 bin öğrenci için çaldı

Vali Karahan'ın konuşması

Eğitim Yılı Öğretmenler Öğretmen Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler 

-Törenden detaylar
-Çocukların şiir okuması
-Ders zilinin çalması
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılının startını Vali Hasan Karahan verdi. İl genelinde 189 bin 541 öğrenci ders başı yaptı.2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Denizli'de Gazi İlkokulu’nda program düzenlendi.
Törene, Vali Hasan Karahan, Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Karahan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış konuşmasını yaptı. Minikler tarafından şiirler okunan şiirlerin ardından Vali Karahan yeni yılın ilk ders zilini çaldı.Vali Hasan Karahan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını dileyerek “2019-2020 eğitim öğretim yılını bu gün başlattık. Ülkemize Denizli’mize hayırlı olsun Allah kaza bela vermeden inşallah başarılı bir şekilde, huzurlu bir şekilde bu seneyi de tamamlamayı nasip etsin” şeklinde konuştu.
Ardından 2019-2020 eğitim öğretim zilini çalan Vali Karahan öğrencileri ilk derslerine uğurladı. Derslikleri ziyaret eden Vali Karahan öğrenciler ile sohbet etti. Denizli'de 189 bin 541 öğrenci ders başı yaptı.
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