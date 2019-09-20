Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yeni eğitim öğretim yılı - BİNGÖL

Yeni eğitim öğretim yılı - BİNGÖL

- Tören alanı - İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in konuşması - Halk oyunları gösterisi - Vali Kadir Ekinci'nin öğrencilerle bir araya gelmesi Bingöl 'de yeni eğitim öğretim yılıBİNGÖL (AA) - Bingöl 'de 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören yapıldı. Bingöl 'de Turgut Özal Ortaokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim yılının tüm çocuklara, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.Geleceğin teminatı olan çocukların eğitimi için tüm hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Güney, şöyle konuştu:"Tüm okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz sorunsuz bir şekilde başladı.
Bakım, onarım, tadilat, taşıma ve yemek ihaleleri ile kitap dağıtımı tamamlandı. Eğitim, öğretim süreçlerinde önceliğimiz öğrenci, öğretmen, veli ve okul yönetimidir. Öğretmenlerimize, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı emanet ettik. Sevgili yavrularımıza hayallerini kurduğu bir süreç diliyorum."Tören, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesi, halk oyunları gösterisi ile devam etti.Törene katılan Vali Kadir Ekinci, velilerle sohbet etti, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Eğitim Yılı Saygı Duruşu Eğitim Öğretim Yılı Halk Oyunları Yeni Eğitim Yılı 

İlgili Foto Galeriler
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı