Yeni dönemde sistem şoku

-Cep telefonu görüntüsü

-Nufüs Müdürlüğü önünden kalabalık görüntüsü



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Tüm Türkiye’de Emniyet Müdürlüğünden Nüfus Müdürlüğü'ne devir edilen pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin ilk gününde Gaziantep'te sistem kilitlendi. Zaman zaman giden sistem nedeniyle nüfus müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Gaziantep'te Suriyelilerin de yoğun olarak kullandığı nüfus müdürlüklerinde pasaport, kimlik ve sürücü belgesi işlemleri için gelenler de eklendi. Gaziantep'te işlemler için Nüfus Müdürlüğüne giden vatandaşlar, uyarılar nedeniyle sabahın erken saatlerinde gittiği kurum önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Saatlerce sistemin açılarak sıranın kendisine gelmesini isteyen vatandaşlar ise, yetkililere tepki gösterdi. Nüfus Müdürlüğü önünde 5 saattir beklediğini söyleyen Metin Kaplan, "Yeni kimlik çıkarmaya geldim. Eski kimliğim kayıp olmuş. Ben buraya geldim bana sistem yok dediler" dedi.

Sabah saat 09.00’dan beri beklediğini belirten Mehmet Kırmızıkuş ise, "Kimliğim kayıp olduğundan dolayı yeni kimlik almak için geldim. Bizi vergi dairesine yönlendirdiler. İnsanlar vergi dairesine gidip tekrar buraya gelecekler" diye konuştu.

Öte yandan kurum yetkilileri ise tüm Türkiye’de bugün itibariyle Emniyetin kullandığı sistemin Nüfus müdürlüğüne taşınması nedeniyle ilk gün sıkıntısı yaşandığı belirterek, vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade etti.

Yetkililer, bakanlık uzmanlarının sıkıntının çözülebilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.



