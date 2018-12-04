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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yeni doğmuş bebek yol kenarında bulundu

Yeni doğmuş bebek yol kenarında bulundu

Bebeğin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Bebek Bild Yeni Doğmuş Bebek Trol 

-Hemşirelerin bebekle ilgilenmesi

( HATAY )- Hastaneye kaldırılan yeni doğmuş bebeğe “Uğur” ismi verildi HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarında yeni doğmuş bir bebek bulundu. Alınan bilgiye göre, Kumlu-Akkuyu yolu kenarında vatandaşlar tarafından battaniyeye sarılmış halde bir yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, daha göbeği kesilmemiş bebeği, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan bebeğe hemşireler mama verdi. Hemşireler tarafından sevilen bebeğe burada “Uğur” ismi verildi.
Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edilen "Uğur" bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, ailesinin bulunması için de çalışmalara başlandı.
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