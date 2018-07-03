Yeni doğan ikizlerden biri hava ambulansı ile sevk edildi

-Bebeğin ambulansla getirilişi

-bebeğin helikoptere sevki

-bebekten detay

-helikopterin kalkışı



( KARABÜK -HD) KARABÜK



- Karabük’te dünyaya gelen bir günlük ikiz bebeklerden biri kalp rahatsızlığı nedeniyle 112 hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi. Karabük’te Ferdi ve Ferhunde Demir çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Medikar Hastanesinde dünyaya gelen bir günlük ikiz bebeklerden biri konjenital kalp hastalıkları nedeniyle İstanbul Medical Park Hastanesine sevk edildi. Bunun üzerine harekete geçen hastane doktorları bebeğin İstanbul Medical Park Hastanesine sevk edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliği irtibata geçti. İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliği Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesi üzerine Ankara’dan havalanan Sağlık Bakanlığı’na ait 112 hava ambulansı Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda yer alan piste indi. Ambulansla pist alanına getirilen bebek 112 Hava ambulansı doktorları tarafından tekrar kuvöze konularak İstanbul’a sevk edildi.

