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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yeni doğan beyaz dişi manda görenleri şaşırtıyor

Yeni doğan beyaz dişi manda görenleri şaşırtıyor

Anne manda ve beyaz manda

-detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de doğum yapan bir manda beyaz bir dişi yavru dünyaya getirdi. Ender olarak görülen beyaz manda ilgi odağı olurken, sürü sahibi olan Türkmen Ailesi de hayatlarında ilk kez beyaz bir manda gördüklerini söyledi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı kırsal mahallesinde dişi ve beyaz bir manda dünyaya geldi. Türkmen Ailesi'nin manda sürüsünün bulunduğu ahırda meydana gelen doğum sonrası mandacılık ile uğraşan Hüseyin Türkmen ve Şevket Türkmen gördükleri beyaz manda karşısında şaşırdı. Hüseyin Türkmen, "Balıklı'da yaşıyoruz. 61 yaşındayım. Bugüne kadar hiç beyaz manda görmedim. Kaldı ki Balıklı mandası ile ünlü bir yer. 5 yaşından bu yana mandaların içindeyim. Şaşırdım" dedi.
Şevket Türkmen ise daha önce alaca renkte manda gördüğünü ama beyaz manda ilk kez gördüğünü açıkladı.
Öte yandan beyaz renkte dünyaya gelen mandanın albino olup olmadığı ise yapılacak incelemenin sonunda belli olacak. (BD-
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