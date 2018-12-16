Yeni başladığı iş yerinde intihar etti

-Ambulansın hareket etmesi

-İntiharın gerçekleştiği işyerinden görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Detaylar



( ADANA ) ADANA



- Adana'da 22 yaşındaki genç yeni başladığı iş yerinde kendini asarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre üç gün önce tostçu yanında işe başladığı öğrenilen Sefa Dönmez (22) akşam saatlerinde işyerinde kimsenin olmadığı bir vakit kendini asarak intihar etti. İşyeri sahipleri akşam saatlerinde işyerine geldiklerinde personelleri olduğu öğrenilen Dönmez’i kendini asmış vaziyette bulunca hemen sağlık görevlilerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık personelleri Dönmez’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdılar. Sefa Dönmez burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili işyeri sahiplerinin ifadelerine başvururken, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. (EMR-

