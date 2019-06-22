Yeni başkanı ziyarete 2 metre 25 santim pideyle gitti



- Aydın’ın Karacasu ilçesinde, 40 yıllık pideci Halil İbrahim Köse, Belediye Başkanı Zeki İnal’a 2 metre 25 santimlik tahinli pide ile “hayırlı olsun” ziyaretine gitti. Bugüne kadar yaptığı rekor uzunluktaki yumurta ve peynirli pidelerle tanınan Köse, bu kez rekor uzunluktaki tahinli pide ile hayırlı olsun ziyaretini gerçekleştirdi. Köse, “Herkes çiçek götürür, ben ilçenin pidesi ünlü diye bu şekilde pide yapmak istedim. Rekorumuzu sürekli geliştiriyoruz. Bize görev verilirse pide festivalinde 10 metre uzunluğunda yumurta ve peynirli karışık pide yapacağım” dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal göreve gelmesinin ardından en renkli ve farklı hayırlı olsun ziyareti ile karşılaştı. Göreve geldikten sonra uzun bir süre hayırlı olsun ziyaretleri devam eden, odası çiçekle dolan İnal, rekorların ustası Halil İbrahim Köse’nin 2 metre 25 santim uzunluğundaki tahinli pidesi ile en farklı misafirlerini ağırladı. Programların uyuşmaması sebebiyle “Hayırlı olsun” ziyaretini ancak gerçekleştirebildiğini ifade eden Köse, “Allah başkanımızı mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Halil İbrahim Köse, işletmesinde müşterileri için de her zaman kullandığı Karacasu’nun yerli susamından elde edilen yaklaşık 3 kilo tahin ile hazırladığı pide hamurunu özel hazırlanan kürek üzerinde ekibi ile birlikte fırına verdi. Tereyağı eşliğinde yarım saate yakın fırında kalan pide ardından Antep fıstığı ile süslendi. Üzerine “Zeki Başkan” yazılan pide, metre ile ölçülmesinin ardından Halil İbrahim Köse, çalışanları ve Karacasulular tarafından belediyeye kadar yaya şekilde götürüldü. Misafirleri kapıda karşılayan İnal, aldığı bu en farklı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Karacasulu demirci ustaları tarafından yapılan özel üretim bıçakla kesilen pide, misafirlere ve belediye çalışanlarına ikram edildi. Daha önce 2009 yılında 6 metre 48 santim, ardından 2017’de 7 metre 50 santim yumurtalı ve peynirli karışık pide yapan ve ilçenin adının tüm yurtta duyuran Halil İbrahim Köse bu kez tahinli pide de ustalığını konuşturdu. Yurt içi ve dışında pide siparişleri alan Köse, rekorlara devam edeceğini dile getirdi. Başkan Zeki İnal da “2 metre 25 santim uzunluğunda tahinli pide hiç yapılmamıştı. İlk defa yapıldı. Çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları işi sevgilerini de kattıkları için lezzetine ve görünümüne de yansıyor. Sağ olsunlar. Karacasu ilkleri yaşamaya devam edecektir. Takip etmeye devam edin” dedi.



