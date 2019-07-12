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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yeni aldıkları araç amca çocuklarını ayırdı

Yeni aldıkları araç amca çocuklarını ayırdı

yakınlarının ağlaması,

Hastane Cenaze Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-gasilhaneden detay görüntüler,
-cenazenin çıkarılması ve araca konulması,
-genel detaylar,
-Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( GAZİANTEP )- Yeni aldıkları araçla kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı GAZİANTEP

- Çalışmak için gittikleri İstanbul'dan yeni aldıkları araçla memleketleri Mardin'in Kızıltepe ilçesine dönen amca çocukları Gaziantep'te kaza yaptı. Yaşanan kaza sonucu amca çocuklarından biri hayatını kaybederken, diğerinin ise tedavisi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Nizip karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Çalışmak için İstanbul'a giden ve yeni bir araç alan amca çocukları Ahmet (42) ve Hamdullah Aslan (43) memleketleri Mardin Kızıltepe'ye dönüş yolcuğunda kaza yaptı. Ahmet Aslan idaresindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolan araç orta refüje çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonucu araç içerisinde bulunan Ahmet ve Hamdullah Aslan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Aslan Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamdullah Aslan'ın tedavisine ise Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde devam edildiği vurgulandı. Hastanede hayatını kaybeden Ahmet Aslan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ahmet Aslan'ın Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği belirtildi.
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