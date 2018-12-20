Yengesini boğan ve yakan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi



- Bahçelievler’de aynı evde yaşadığı erkek kardeşinin karısı Lina Hamid’i saç kurutma makinesi kablosu ile boğduktan sonra yakan Suriyeli Eymen Omar’ın davasının görülmesine devam edildi. Mütalaada sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteminde bulunuldu. Bahçelievler’de 10 Ekim 2017’de yengesi Lina Hamid’i (20) önce saç kurutma makinesi kablosu ile boğan ve ardından battaniyeye sararak yakan Suriye uyruklu Eymen Omar’ın (27) davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından olaya ilişkin esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı sanık Eymen Omar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteminde bulundu. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eymen Omar hazır bulundu. Adli Tıp Kurumu Raporu: “Cinsel saldırıya maruz kalmış” Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Okunan mütalaaya göre, Eymen Omar’ın ve maktulün aynı evde yaşadıkları ve aralarında husumet bulunduğu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu Eymen Omar’ın olay günü eve geldiği, yengesi Lina Hamid ile tartıştığı, bunun sonucunda Eymen Omar’ın saç kurutma makinesi kablosu ile Lina Hamid’i boğduğu maktulün yere düştüğü ve bu sırada nefes alıp verdiği anlatıldı. Mütalaanın devamında ise, Eymen Omar’ın Lina Hamid’in boynundaki kolyeyi ve parmağındaki yüzüğü alarak yağmaladığı, daha sonra maktulü boynundaki kablo ile asılarak başka bir odaya götürdüğü, çakmak ile ateşe vererek maktulü yaktığı anlatıldı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre ise hayatını kaybeden Lina Hamid’in cinsel saldırıya maruz kaldığı da anlaşıldı. İddianamede sanık hakkında cinsel saldırı suçundan ceza istenmemesi nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Savcı mütalaasının devamında, sanık hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘nitelikli yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. Sanığın eşi Emel Fersi hakkında ise savunmasının aksine atılı suçlara iştirak ettiğine ve yardımda bulunduğuna dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini talep etti. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi. Olayın Geçmişi Bahçelievler’de 10 Ekim 2017 tarihinde Suriyeli Eymen Omar (27) erkek kardeşinin karısı Lina Hamid’i (20) saç kurutma makinesi kablosuyla boğduktan sonra battaniyeye sararak yaktı. Tutuklanan Eymen Omar hakkında “canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis, eşi Emel Fersi hakkında da "suça yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

