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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yengecin ızgara tavuk keyfi gülümsetti İzle

Yengecin ızgara tavuk keyfi gülümsetti İzle

Yengecin tavuk parçasını yeme anı

( HATAY )- Piknikçilerin verdiği tavuğu afiyetle yiyen yengecin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü HATAY

Sosyal Medya Cep Telefonu 


- Hatay’ın Samandağ ilçesi Batıayaz Yaylası'nda piknik yapan bir grup, Batıayaz Çayı'ndan çıkarak yanlarına yaklaşan yengece ızgarada pişirilen tavuk verdi. Yengeç, çayın üzerinde bulunan ufak bir kaya parçasının üzerinde kendisine verilen tavuk etini afiyetle yedi. Karnı doyan yengeç daha sonra suya girerek gözden kayboldu. Piknikçilerin verdiği ızgara tavukla beslenen yengece ait cep telefonu görüntüleri de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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