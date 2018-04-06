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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Yemin törenine 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganıyla geldiler

Yemin törenine 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganıyla geldiler

Askerlerin sloganlarla alana gelmesi

Şehit Asker Ailesi 

-Törenden görüntüler
-Askerlerin aileleriyle kavuşması
-Bir asker ailesiyle röportaj

( AMASYA -ÖZEL) Yemin törenine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla geldiler AMASYA

- Amasya’da 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yemin eden askerler tören alanına "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla adım attılar. 1998/1 ve 370. kısa dönem 3 bin 836 asker, yeminleri öncesi "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Aziz şehitler ruhunuz şad olsun", "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla alanı inlettiler. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir, vatani görevini yapan evlatlarının gurur gününe katılan 10 bine yakın asker ailesinin sevincine ortak oldu. Geçit töreni sonrası bazı asker ailelerinin gözyaşlarına hakim olamayarak ağladıkları görüldü.
İstanbul’dan gelen Hamit Kocakaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana büyük saygı duyduğu için oğluna Recep Tayyip ismini verdiğini belirterek, “Oğlum askerliğini Hakkari Şemdinli’de sürdürecek. Onunla gurur duyuyorum” dedi.

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