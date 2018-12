Yemenli Bakan yardım kampanyası için Türkiye’de

-Röportajlar

- Yemen Genel İnsani Yardımlar Bakan Yardımcısı ve Yemen Sana Üniversitesi Rektörü Dr. Muhammed Al Soudi, Yemen için başlatılacak dev yardım kampanyası için Türkiye’ye geldi. Bakan Yardımcısı Soudi, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ederek, ülkelerindeki iç savaşta gelinen son durumu anlattı. Ülkede yaşanan savaş sebebiyle büyük bir krizle karşı karşıya olan Yemen halkının sesini duyurmak için Gaziantep’e gelen Bakan Yardımcısı Al Soudi, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. 2015 yılı Mart ayından bu yana yaşanan silahlı çatışmalardan etkilenen ve yardıma muhtaç durumdaki Yemen halkı için Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ile birlikte ilk ziyaretlerine başlayan gönüllüler, Gaziantep Ticaret Odası, İlçe Belediye Başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile de görüşüp büyük bir organizasyona imza atacaklarını belirttiler. Yemen Genel İnsani Yardımlar Bakan Yardımcısı ve Yemen Sana Üniversitesi Rektörü Dr. Muhammed Al Soudi, Yemen’de uzun süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdiğini, sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkedeki insanların durumunu anlattı. Türkiye’de bulunma amacının Yemen’deki insanlık dramını anlatmak olduğunu söyleyen Dr. Soudi, ”Türkiye’de bulunma amacım Yemen’deki insanlık dramını anlatmak. 27 milyon nüfusa sahip Yemen’in 22 milyonunun acil yardıma ihtiyacı var. 4 milyona yakın Yemen’li yerinden yurdundan edildi. 500 bin çocuk ise yeterli gıda alamadığı için ve uygun şartlara sahip olmadığı için her 10 dakikada 1 çocuk vefat etmektedir. Yemen’in her şeye ihtiyacı var ama öncelikli olarak gıdaya, suya, ilaca ve kıyafete ihtiyacı var. İnanıyorum ki Türk halkı Yemen halkını yalnız bırakmayacaktır. Bugün burada Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde çok hayırlı işler yapacağımızı ümit ediyoruz. Bu vesile ile Türkiye’deki tüm Sivil Toplum Kuruluşlarını Yemen’e yardım etmeleri için davet ediyorum” dedi.

“Yemen’den gelen çığlığı duyurmak istiyoruz” Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ise, Yemen’den gelen çığlığı duyurmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Bugün Yemen için büyük bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Bu çerçevede Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret ettik. Bugün Yemen’de bulunan kardeşlerimiz her şeye muhtaç durumdalar. Türkiye halkı olarak buna duyarsız kalamazdık. Bizde Yedi Başak Derneği olarak bir kampanya başlattık. Bu kampanya vesilesi ile Yemen’den gelen çığlığı insanlarımıza duyurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan olumlu geçen görüşmeler sonrasında Yemen halkı için dev bir yardım kampanyasının başlatılması bekleniyor (AKG-