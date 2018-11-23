Yemenli babaların tek hayali çocuklarına yiyecek götürebilmek - SANA Haberi
- Barakalarda yaşam mücadelesi veren Yemenliler - Başkent Sana 'dan detay görüntüler - Yemenli aktivist Abdullah el - Yusufi ile röportajSANA (AA) - MURAD EL - ARİFİ - Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de anne babaların çocukları için hayali ne iyi bir eğitim ne de parlak bir gelecek. Son yıllarda Yemenli babaların çocukları için kurdukları tek bir hayal var; o da evlatlarının karınlarını doyurabilmek.Zaten dünyanın en fakir ülkeleri arasında sayılan Yemen, üç yılı aşkın süredir yaşanan savaş nedeniyle dünyanın gördüğü en büyük insani krizlerden birine sahne oluyor.Yetersiz beslenme, temiz suya ulaşımın olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıkların her geçen gün arttığı Yemen'de minik bedenler çoğunlukla bu sıkıntılara göğüs geremiyor ve hayatlarını kaybediyor.Açlığın hüküm sürdüğü bu coğrafyada anne babalar çocuklarını en azından kuru ekmekle beslemenin derdinde. Onlarca çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, çocuklar ebeveynlerinin gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor. - "Çocuklarımın açlıktan kıvranan görüntüsü tüm gün aklımdan çıkmıyor"AA muhabirine konuşan Yemenliler çocukları için kurdukları hayallerin üç yıl öncesine göre çok daha sınırlı olduğunu ifade etti. Son yıllarda çocukları için tek düşündüklerinin onların karınlarını doyurabilmek olduğunu söyleyen Yemenliler, tek hayallerinin ise evlerine bir lokma yiyecek götürebilmek olduğunu dile getirdi.Yemen Havacılık İdaresi'nde memur olan 5 çocuk babası Hani el - Berti, iki yıldır maaşlarının ödenmediğini belirtti. - Babalar her sabaha "çocuklarıma nasıl yiyecek bulurum" düşüncesiyle uyanıyorHusilerin kontrolündeki başkent Sana 'da yaşayan Berti, savaş başlamadan önce maaşını aldığı düzenli bir işi olduğunu ancak savaşın ardından durumun kendileri için her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve her sabaha "çocuklarıma nasıl yiyecek bulurum" düşüncesiyle uyandığını anlattı.Berti, "Maaş dışında bir gelirimiz yoktu. Şimdi bir lokma için kapı çalmaktan başka çaremiz kalmadı. Çocuklarımızla ilgili hayallerimizin sadece onlara yiyecek bulabilmek olması çok acı." dedi. Çoğu zaman eve ekmek götürmekte dahi zorlandığını dile getiren Yemenli baba, artan borçları nedeniyle artık esnafın veresiyeyi kestiğini belirtti. Berti, "Bakmam gereken beş çocuğum var. Çocuklarımın açlıktan kıvranan görüntüsü tüm gün aklımdan çıkmıyor. Borçlarımı ödeyemediğim için bakkal veresiyeyi kesmişti. Israrım üzerine bir sonraki sefere bütün borcunu kapatmak şartıyla bir ekmek ile biraz fasulye verdi. Bugünü böyle geçirdik. Yarın ne olacağını bilmiyorum." diye konuştu. Başta gıda ve ilaç olmak üzere pek çok alanda sıkıntıların had safhaya ulaştığı Yemen'de mutfak tüpü bulmanın da zor olduğunu aktaran Berti, muhtarlık tarafından oluşturulan ucuz mutfak tüpü satın alacaklar listesine adını yazdırdığını ancak sıranın kendisine ne zaman geleceğini bilmediğini söyledi.
- Cenderede sıkışan hayatlarArap Yarımadasının en yoksul ülkesi Yemen'de halk, üç yılı aşkın süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasındaki çatışmalar arasında sıkışıp kalmış durumda.