Yemenli anne savaşta hem oğlunu hem evini yitirdi - MARİB İzle
- Methaf Mülteci Kampı'nda derme çatma bir çadırda yaşlı annesi ve 30 yaşındaki kızıyla kalan Tuğa el - Fahd ile röportajMARİB (AA) - Yemen'de yıllardır süren iç savaş ve her geçen gün daha da büyüyen insani kriz ortamında birçok aile derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.Savaş nedeniyle evlerini terk ederek güvenli bölgelerdeki çadır kamplara sığınan Yemenli ailelerin her biri büyük acıların şahidi.El - Fahd ailesinden geriye kalan 3 kadın, ailenin Yemen'deki tek erkek ferdi olan oğullarını savaşta kaybetmenin acısını yaşarken Husiler tarafından evlerinden atılınca yollara düşmek zorunda kalmış.
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