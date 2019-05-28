Yemeni ve çarığa kadın eli değdi

-Yemeni ve çarık detay

-İş yeri ve dış detaylar

-Çiğdem Kopar röportaj

-bir vatandaş ile röp.



( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) - Kahramanmaraş'ta yemeni ve çarık ustası Çiğdem Kopar dedesinden öğrendiği mesleğini 25 yıldır yapıyor - Tarihin çizgisinin günümüzün renkleriyle birleştiği yemeni ve çarıklara ilgi arttı KAHRAMANMARAŞ



- Yemeni ve çarık ustası Çiğdem Kopar dedesinden öğrendiği mesleğini 25 yıldır yapıyor. Kahramanmaraş’ta yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Kopar, (40) Dulkadiroğlu ulçesi Tarihi Kapalı Çarşı’daki küçük atölyesinde 25 yıldır yemeni ve çarık üretiyor. Dedelerinden öğrendiği yemeni ve çarık mesleğinde 4’üncü kuşak olarak çalışan Kopar, unutulmaya yüz tutmuş ürünleri müşterilerin beğenisine sunuyor. Mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini söyleyen Kopar, “Ben 20-25 yıldır aktif olarak bu işi yapıyorum. 2 çocuk annesiyim. Yemeni ve çarık işi dedemizden ve dedemizin dedesinden kalan bir meslektir. Biz 4’üncü kuşak olarak bu işi devam ettiriyoruz. Dedelerimizin mesleğini sürdürüp unutulmaya yüz tutmuş olan bu mesleği, daha ileriye taşıyıp çocuklarımıza da öğreterek 5 ve 6’ncı kuşak olarak devam ettirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Osmanlı çarıklarını günümüze uyarladık” Hazırlanan ürünlerin doğal olduğunu ve ayağı terletmediğini söyleyen Çiğdem Kopar, yemeni ve çarıkların ünlü film şirketlerine gönderildiğini söyledi.



Kopar, “Osmanlı zamanından beri gelen çarık ve yemenileri biz günümüze modernize ederek daha güzel ve farklı modellerle çoğaltmaya çalışıyoruz. Yani gençlerin seveceği ve giyim tarzlarına uygun bir hale getiriyoruz. Artık her şey sunu ve yapma olduğu için gençlerimiz bu ürünleri tercih ediyor. Biz içindeki astarına kadar deri kullanarak hem tarihten bir şeyler katıyoruz, hem de günümüzden bir şeyler katarak tasarlıyoruz. Yemeni ve çarıkların tabanına dana ve camız derisi kullanıyoruz. Ürünlerimiz tamamen organik ve ayağı terletmez. Bizler film şirketlerine de veriyoruz ürünlerimizi özellikle Harry Pother, Truva, Fetih 1453, Eragon filmleri gibi birçok filme ürün verdik. Filmlere verilen yemeni ve çarıklar gençlerinde ilgisini çekiyor ve gençlerde kullanıyor” dedi.

“Ev kadınlarına ek iş imkanı” Maddi ihtiyaçları bulunan ev kadınlarının yemeni ve çarık hazırlayıp ev ekonomilerine katkı sağlandığını söyleyen Kopar, “Kadın arkadaşlarımıza evlerinde iş imkanı da sağlıyoruz. Ben Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde de 3 yıldır kurs açtım ve çok öğrenciler yetişti. Bu arkadaşlarımızın ihtiyaçları dahilinde ve onlara katkıda bulunmak adına evlerinde ürün hazırlamaları için belirli sayıda çarık ve yemenileri evlerinde hazırlıyorlar” diye konuştu.

Hülya isimli bir kadın ise “Hiç giymedim ama gördüm ve beğendim almak istedim. Zevkle de kullanacağıma inanıyorum” ifadesini kullandı.

