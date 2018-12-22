Yemen yararına kermes düzenlendi - KÜTAHYA Haberi

- Kermes alanından görüntü - Vali Ömer Toraman'ın konuşması - Dua edilmesiKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da, Yemen yararına yürütülen yardım çalışmaları kapsamında kermes düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve İl Müftülüğünün destekleriyle Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen kermeste, Kütahya lı kadınlar evlerinde hazırladıkları pasta, börek, gözleme, sarma, kurabiye ve diğer gıda ürünlerini Yemen yararına satışa sundu.Kermesin açılışına katılan Vali Ömer Toraman, Türk milletinin yardımlaşma konusunda tarihinden, köklerinden aldığı güçle tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.
Yemen'deki bir bölgede açlıkla mücadele eden çocuklar, kadınlar ve yaşlıların bulunduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu:"Savaşların mağdurlarının genellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınlar oluyor. Milletimiz zulmün, çaresizliğin, felaketin olduğu yerlerde her daim yardımla, dayanışmayla o bölgelerde kendini gösteriyor. Bugün dünyanın en fazla yardım yapan ülkelerinin başında bizim ülkemiz geliyor. Biz bu hasletimizle gurur duyuyoruz. Biz, nerede bir çaresizlik, bir sıkıntı varsa oraya el atmaya devam edeceğiz. Gücümüz yettiğince ekmeğimizi paylaşmaya devam edeceğiz."Türkiye’de Yemen için ciddi yardım kampanyalarının yürütüldüğünü de aktaran Vali Toraman, " Kütahya 'da bunun bir adım ilerisine gidilerek daha fazla ne yapabiliriz? denilmiş. Bu anlamda Kütahya 'da açılan bu kermesi çok anlamlı buluyorum. Burada emeği geçen kardeşlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da Yemen için birçok çalışmanın yapıldığını, Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi ve İl Müftülüğü olarak da Yemen'i kardeşlik yaşatsın düsturuyla yola çıktıklarını ve Kur'an kursu öğreticilerinin öncülüğünde kermes açtıklarını dile getirdi.Hazırlar, kermese destek veren personel, kursiyer ve vatandaşlara teşekkür etti.Konuşmaların ardından, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıdaki vatandaşın katıldığı kermesin açılışı dualarla yapıldı.