Yemen yaralarını sarmaya çalışıyor (4) - TAİZ

- Kızılay ekibinin zarar gören hastaneleri ziyaretinden detaylar - Hastanede tedavi edilen Yemenlilerden detaylar - 15 yaşındaki oğlu ağır yaralanan Yemenli anne ile röportaj - Hastanede tedavi edilen Yemenlilerden detaylar - Çatışmalarda zarar gören hastaneden detaylarTAİZ (AA) - Varılan ateşkes antlaşmasının ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Yemen'in Taiz şehrinde, çatışmalarda hastanelerin zarar görmesi ve ilaç yokluğu nedeniyle sağlık hizmetleri aksayarak verilebiliyor. Ateşkesin ardından yaşamın normale dönmeye başladığı Taiz'de, kentin üç büyük hastanesi Cumhuriyet, Devrim ve Askeri, çatışmalarda hasar gördü. Taiz'deki bombardıman esnasında 15 yaşındaki oğlu ağır yaralanan ve adının açıklanmasını istemeyen Yemenli anne, açıklamalarda bulundu.