Yemen yaralarını sarmaya çalışıyor (3) - TAİZ

- Kızılay ekibinin zarar gören hastaneleri ziyaretinden detaylar - Kızılay ekibinin Yemenli yetkililerden bilgi alması - Doktor Halit Sait Muhammet Ebsi ile röportaj - Hastanede tedavi edilen Yemenlilerden detaylar TAİZ (AA) - Varılan ateşkes antlaşmasının ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Yemen'in Taiz şehrinde, çatışmalarda hastanelerin zarar görmesi ve ilaç yokluğu nedeniyle sağlık hizmetleri aksayarak verilebiliyor. Ateşkesin ardından yaşamın normale dönmeye başladığı Taiz'de, kentin üç büyük hastanesi Cumhuriyet, Devrim ve Askeri, çatışmalarda hasar gördü. Doktor Halit Sait Muhammet Ebsi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.