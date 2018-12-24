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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yemen yaralarını sarmaya çalışıyor (2) - TAİZ

Yemen yaralarını sarmaya çalışıyor (2) - TAİZ

- Yemenli heyet ile Kızılay ekibi arasındaki görüşmeden detaylar - Taiz Birinci Vali Yardımcısı Abdulgani El Mahlavi ile röportajTAİZ (AA) - Varılan ateşkes antlaşmasının ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Yemen'in Taiz şehrinde, çatışmalarda hastanelerin zarar görmesi ve ilaç yokluğu nedeniyle sağlık hizmetleri aksayarak verilebiliyor. Ateşkesin ardından yaşamın normale dönmeye başladığı Taiz'de, kentin üç büyük hastanesi Cumhuriyet, Devrim ve Askeri, çatışmalarda hasar gördü. Taiz Birinci Vali Yardımcısı Abdulgani El Mahlavi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hastane Çatışma Muhabir 

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