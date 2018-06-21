Yemen ordusunun Hudeyde Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladı - HUDEYDE İzle
: - Hudeyde Havalimanı'nın tabelası - Hudeyde Havalimanı'nındaki uçaklardan ve pistlerden detaylarMARİB (AA) - Yemen'de hükümet güçlerinin, Husilere karşı başlattığı operasyon kapsamında Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladığı bildirildi. Yemen güçleri, 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden almak için askeri operasyon başlatmıştı.