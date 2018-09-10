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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Yemen ordusu Sana ile Hudeyde arasındaki bölgenin kontrolünü ele geçirdi Video

- Yemen ordusu Sana ile Hudeyde arasındaki bölgenin kontrolünü ele geçirdi Video

bölgeden görüntüler

Strateji Güzergah Başkent Trol 

-askerlerin konuşmaları

(SANA) SANA

- Arap Koalisyonu’nun desteklediği Yemen ordusu, Husiler için stratejik bir nokta olan başkent Sana ve Hudeyde arasındaki yolun kontrolünü büyük oranda ele geçirdiğini duyurdu. Suudi Arabistan’ın liderlik ettiği Arap koalisyonu tarafından desteklenen Yemen ordusu, Hudeyde kentinin Batı Sahili cephesinde ilerlemeye devam ettiğini duyurdu. Edinilen bilgilere göre Yemen, Husi milisler için stratejik bir nokta olan ordusu başkent Sana ile Hudeyde kenti arasında bölgenin kontrolünü büyük oranda ele geçirdi. Yemen ordusu Husilere gelen yardımların güzergahı olan Sana ile Hudeyde arasındaki bölgede pek çok köyü kontrol altına aldı.
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