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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Yemen ordusu Hudeyde'ye 7 kilometre yaklaştı

- Yemen ordusu Hudeyde'ye 7 kilometre yaklaştı

Yemen ordusunun Hudey'de limanına doğru ilerleme görüntüleri

( ADEN ) ADEN

General İran Felaket Şehir İçi Saldırı 


- Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Arap koalisyonu tarafından hava ve denizden desteklenen Yemen Milli Ordusuna, insani felaketin hat safhaya ulaştığı Hudey’de limanını ele geçirme emri verdi. Hudeyde şehri sakinleri Husilerin özellikle şehrin liman girişinde el Dureyhmi yakınında ve şehir içinde onlarca bariyer kurduğunu söyledi.

Bir askeri kaynak, Arap koalisyonun desteğindeki Yemen Milli Ordusunun şiddetli saldırısı üzerine Husi milislerin, Hudeyde şehrinin güneyindeki Nihayle’den Durahmi bölgesinin merkezine çekildiğini söyledi.

Askeri kaynak, Arap koalisyon güçlerinin hava indirme güçlerinin Husi milislerle çarpışarak şehre 7 kilometre yaklaştığını söyledi.

BM ve Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı Yemen Ordusu ve Husi milislere sivillerin korunması çağrısında bulundu. Çatışmalarda Husi milislerin üst seviye komutanı ve çok sayıda milisin öldürüldüğü bildirildi.
Husiler, üst seviye komutanlarından Tuğgeneral İbrahim Muhammed el Mütevikkil’in batı kıyı cephesinde öldürüldüğünü doğruladı. Mahalli kaynaklar Mütevekkil’in komuta ettiği Hüseyni tugayının Hudeyde limanını korumakla görevlendirildiği belirtti.
Mütevekkil ile çok sayıda Husi milisin de öldüğü bildirildi.
Mütevekkil’in 10 yıl İran’da eğitim gördüğü, Yemen hükumet darbesinden beri Husilerle birlikte savaştığı ifade edildi. Diğer taraftan Hudeyde havaalanının güneyinde Husilerin el Manzar cephesinde Husi milislerin komutanlarından, Ebu Muhtar lakaplı Albaya Hüseyin ve 13 militanın öldüğü kaydedildi. Mahalli kaynaklar, Yemen milli ordusunun yaklaşması halinde patlatılmak üzere Hudeyde limanında çok sayıda bubi tuzakları kurduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikler (BAE) Askeri Kuvvetleri Genel Komutanlığı Hudey’de harekatında BAE’ne ait 4 askeri öldüğünü açıkladı.

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