- Yemen ordusu, Hudeyde havalimanının kontrolünü ele geçirdi



- Yemen ordusu Arap koalisyonunun desteği ile birlikte, Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde havalimanının kontrolünü ele geçirdi. Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki Arap Koalisyonu’nun desteği ile birlikte birlikte hareket eden Yemen ordusunun, Husilerin Kontrolü altında bulunan, Hudeyde havalimanın kontrolünü tamamen ele geçirdiği öğrenildi. Bir hükümet kaynağının yaptığı açıklamaya göre, Yemen ordusu ve Husi milisleri arasında gerçekleşen ağır bir çatışmalar sonucu, Husi milisleri gerilerinde pek çok ekipman ve araç bırakarak kaçtı. Sanaa ile Hudeyde arasındaki önemli bir bölgenin kontrol altına alındığını ifade eden kaynak, Yemen ordusunun Hudeyde bölgesinde tam kontrol sağlanmadan geri çekilmeyeceğini aktardı.

