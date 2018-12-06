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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yemen için yardım kampanyası - ADIYAMAN

Yemen için yardım kampanyası - ADIYAMAN

- Yemen için yardım kampanyası - Vatandaşlardan görüntü - Fotoğraf sergisinden detay - İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut İzci açıklamaYemen için yardım kampanyasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da Yemen için yardım kampanyası başlatıldı.İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut İzci, Demokrasi Parkı önünde yaptığı basın açıklamasında Yemen'de krizin yedi yıldır devam ettiğini, 22 milyon insanın ciddi anlamda gıdaya ulaşımında büyük sıkıntı yaşandığını söyledi.

İnsani krizin yaşandığı Yemen'de mağdur ailelere ulaştıklarını ifade eden İzci, şunları kaydetti:"2017'den itibaren 500 binden fazla kişiye gıda kumanyası, yatak, battaniye ve sağlık yardımında bulunduk. Merkezdeki hastaların barınma, gıda ve ilaç ihtiyaçları da karşılıyoruz. 2018 yılı sonuna kadar 75 binden fazla kişiye gıda, sağlık, kışlık malzeme ve kırtasiye yardımı ulaştırmayı hedefliyoruz. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen de iç savaş nedeniyle insanı kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda. İHH olarak 2019'da özellikle Yemenli çocukların eğitimine, 4 ayrı sağlık merkezine ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyon avroluk projelerimiz için bizler de huzur ve barış şehrimiz Adıyaman 'da 40 gün sürecek bu kampanyamıza halkımızın desteğinizi bekliyoruz."Yemen'deki mazlum halka destek olmak için yardım kampanyası başlattıklarını aktaran İzci, vatandaşlara kampanyaya destek çağrısında bulundu.

İç Savaş Mazlum Yardım Kampanyası Mağdur Aile Basın Açıklaması 

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