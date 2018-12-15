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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yemen için kermes Haberi

Yemen için kermes Haberi

Kermes alanı

İç Savaş Mazlum Bild Cumhurbaşkanı Kermes 

-katılımcılar
-vatandaşlar
-Osman bile'in konuşması
-Hakkı Kaya'nın konuşması

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yemen'de yaşanan savaştan dolayı mağdur olanlar için kermes düzenlendi.
Silopi Sanat Sokağında, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nca (TÜRGEV) Yemen'deki savaş mağdurları için düzenlenen kermeste yöresel yemek ve tatlılar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelirin ülkelerinde iç savaş nedeniyle açlık sıkıntısı yaşayan Yemen halkına gönderileceği belirtildi. Sabah saatlerinde başlayan kermesin 2 gün devam edeceği bildirildi.
Sabah vakitlerinde kermesi ziyaret eden Silopi ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini iletti. Yemen de yaşananların sadece Müslümanlar değil bütün insanlığın vicdani sorumluluk olduğunu belirten Bilen; "Burada iki amacımız var; birincisi, gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi, ikincisi ise, Yemen'e katkı sağlamak, haftalarca kursağından yemek geçmeyen Yemenlilere destek olmak için buradayız. Bizler Müslümanlar olarak bin yıldır mazlumların her zaman yardımcısı olduk. Biz şunu biliyoruz ki, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkesi ile hiç bir mazlumun sesine sessiz kalmamıştır" dedi.
İş Güvenlik Uzmanı Hakkı Kaya'da şu an 23 milyon insanın açlık ve sefalet içerisinde ve üzerine savaşla uğraşmak zorunda yine her gün 10 dakikada bir bir çocuğun öldüğünü belirterek, ana etkenin Suudi Arabistan olduğunu söyledi.

Gerek devlet olarak, gerekse millet olarak bu güne kadar sürekli mazlumların yanında olduklarını söyleyen Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin dört bir yanında tüm vatandaşlarımız Yemen için el birliği ile seferberlik ilan etti. Biz de Silopi'de TÜRGEV yurdunun düzenlediği kermese katılarak elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Bugün maalesef Arabistan'ın başrolünde olduğu bir zulmüne karşı karşıyayız. Her şeyden daha çok üzücü olarak karşılaştığımız şudur ki; Müslüman Müslümana zulüm etmektedir. Biz bu zulme sessiz kalmayacağız Yemenli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zulmün karşısında duran cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız bu dik duruşundan taviz vermeden durduğu sürece bizler de arkasında dimdik duracağız". Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş eşi ile beraber katılarak, destek verdi. (AYM-AKK-Y)
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