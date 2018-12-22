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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yemen'i kardeşlik yaşatsın kermesi

Yemen'i kardeşlik yaşatsın kermesi

Kermes.

Lyon Öğretmenler Öğretmen Kermes Öğrenciler 

-Dua.
-Müftünün konuşması.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya İl Müftülüğü tarafından 'Yemen'i kardeşlik yaşatsın' sloganıyla kermes düzenlendi.
Sevgi Yolu'nda gerçekleşen ve gelirinin Yemen'deki savaşta zarar gören Yemenlilere gönderileceği kermese, vatandaşlar ilgi gösterdi. Kermes kapsamında il genelindeki Kur'an Kursu öğretmenleri, öğrencileri ve hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecekler kurulan stantlarda satışa sunuldu. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Yemen'de milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yemen'deki Müslümanların zor günler geçirdiğini ve Türkiye olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Hazırlar, "Yemen'deki kardeşlerimiz için Kütahya İl Müftülüğü olarak bir kermes düzenledik. Gelirin tamamı Yemen'deki kardeşlerimize ulaştırılacak" dedi.
Etkinliğe Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Arslaner, Mehmet Uzunca, Mustafa Karaman ve Tuğba Ana Toprak ile müftülük çalışanları katıldı.
(EFE)
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