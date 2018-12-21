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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yemen'e 'Bir Lokma Umut' kermesi - EDİRNE

Yemen'e 'Bir Lokma Umut' kermesi - EDİRNE

Yemen'e "Bir Lokma Umut" kermesi - EDİRNE - Kermesten görüntüler - Edirne Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Aynur Yürük'ün açıklamasıEDİRNE (AA) - Edirne İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi tarafından "Yemen İçin Bir Lokma Umut Ol" sloganıyla kermes düzenlendi.
Saraçlar Caddesi'nde gerçekleşen ve gelirinin Yemen'deki savaşta zarar gören Yemenlilere gönderileceği kermese, vatandaşlar ilgi gösterdi.Kermes kapsamında ev hanımları ve öğrenciler tarafından hazırlanan lokmalar kurulan stantta satışa sunuldu. Edirne Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Aynur Yürük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yemen'deki Müslümanların zor günler geçirdiğini ve Türkiye olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Yürük, şunları kaydetti:"Yemen'deki kardeşlerimiz için Edirne İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi olarak bir kermes düzenledik. Kermesimizde lokma ve çay satıyoruz. Trakya'nın lokması meşhurdur ve doyurucudur. Biz de 'Yemen İçin Bir Lokma Umut Ol' sloganıyla yola çıktık. Üniversiteli öğrencilerimiz, müftülüğümüz ve gönüllü kadınlarımızla bir farkındalık yaratmak istedik. Güzel bir etkinlik oluyor. Vatandaşların ilgisi de güzel. Burada toplanan gelir Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen'deki kardeşlerimize gönderilecek."

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