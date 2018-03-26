Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Yemen'den Riyad'a Balistik Füze Saldırısı: 1 Ölü İzle

- Yemen'den Riyad'a Balistik Füze Saldırısı: 1 Ölü İzle

Füze saldırıları

( YEMEN ) - Yemen'den Riyad'a balistik füze saldırısı: 1 ölü YEMEN

Balistik Füze Balistik Başkent Hava Savunması Saldırı 


- Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan 7 balistik füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik düzenlenen 7 adet balistik füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Riyad'daki Sivil Savunma Sözcüsü Mohammed Al-Hammadi, Suudi hava savunmasının, Husiler tarafından ateşlenen 7 balistik füzeyi vurduğunu söyledi.

Hammadi, parçaların Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı