Yemen'deki insani kriz protesto edildi

-Kur-an'ı Kerim okunması

-Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder'in konuşması



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır’da cuma namazının ardından. Cuma namazı sonrası belediye meydanında toplanan vatandaşlar, Yemen'de yaşanan insanlık katliamı için İsrail, ABD ve Suudi Arabistan’ı protesto etti. Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, dünyanın kör, sağır ve dilsiz olduğunu belirtti.

Beder, "İnsan ölebilir ama doğranmaz. İnsan cezasını çeker ama işkence görmez. Bugün Yemen’de bir veba hastalığı başlamıştır. Yemen’de masum veya masum olmayan milyonlarca insan can çekişiyor, namus, memleket, vatan ve açlıktan vazgeçtiği halde yaşayamıyor. Dünya hiçbir zaman ses çıkarmıyor. Peygamber efendimiz, inanç, ahlak ve adaletiyle İslam alemini dünyaya yaydı. Dünya Peygamber efendimizin izinden gitmeyi şeref bildi. Ama şu an Müslümanlar kurtuluşu ABD ve Avrupa’da görmektedir" dedi.

Program, okunan duaların ardından son buldu.

