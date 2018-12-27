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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yemen'deki iç göçmenler - MARİB İzle

Yemen'deki iç göçmenler - MARİB İzle

- Marib'teki kamp alanından detaylar - Çadırlardan detaylar - Su deposundan detay - Kamptaki çocuklardan detaylarMARİB (AA) - Yemen'de yaşanan iç savaştan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan sığınmacılar Marib ilindeki güvenli bölgelerde kurulan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Bir çoğu geri bıraktıkları evlerinden sadece ailesi ve çocuklarını alarak kaçabilen Yemenli sığınmacıların çoğu evdeki eşyalarını getiremediklerinden içi boş çadırlarda yada derme çatma evlerde yaşıyor. Gıda ve su sıkıntısının had safhada yaşandığı kamplarda barınma konusu da önemli bir sorun. Karasal iklim sebebiyle gündüzleri çok sıcak olan bölgede çadırlarda duramayan sığınmacılar, geceleri ise şiddetli soğuklarla karşı karşıya kalıyorlar. Kamplarda herhangi bir altyapının olmaması ve sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması sebebiyle, kamp içine akan atık sular ve hijyenin sağlanamadığı yaşam koşullarından dolayı bir çok kişi hastalanıyor. Gıda ve su temin etmekte zorlanan kamplardaki bir çok çocukta yetersiz beslenme sorunu görünüyor.

Yaşam Mücadelesi Su Sıkıntısı Sığınmacı Güvenli Bölge Sığınmacılar 

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