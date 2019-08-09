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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- Yemen'deki Çatışmada 8 Kişi Hayatını Kaybetti İzle

- Yemen'deki Çatışmada 8 Kişi Hayatını Kaybetti İzle

Yemen'de devam eden çatışmada 8 kişi kişi hayatını kaybetti

( ADEN ) - Yemen'deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti ADEN

Çatışma Hükümet 


- Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli kuvvetler ve hükümete bağlı kuvvetler arasında devam eden çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti. Yemen'de BAE destekli Hizam el-Emni güçleri ile hükümete bağlı güçler arasında devam eden çatışmada 8 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 5 kişinin Hizam el-Emni güçlerinden, diğer 3 kişinin ise meşru hükümete bağlı kuvvetlerden olduğu kaydedildi. BAE desteklediği Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik birliklerine, Aden'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na "yürüme "çağrısı yapmıştı. Yemen hükümeti ise, BAE'nin destekli Hani bin Berik'i Aden'i kaosa sürüklemekle suçlamıştı.
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