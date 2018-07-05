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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yemen'deki barış çabaları - BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths - SANA

Yemen'deki barış çabaları - BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths - SANA



: - BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in basın açıklamasıSANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths Yemen 'de çatışan taraflardan aldığı mesajları "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirerek memnuniyetini belirtti.
Yemen 'in başkenti Sana'ya düzenlediği iki günlük ziyaretin ardından havalimanında basın açıklaması düzenleyen Griffiths, Sana'da Husiler ve Genel Halk Kongresi Partisi sorumluları ile görüştüğünü ifade etti.
Tarafların barışın sağlanması konusundaki arzularını ve fikirlerini beyan ettiğini aktaran Griffiths, gerçekleştirdikleri verimli görüşmede Husilerin lideri Abdulmelik el - Husi'ye katkısından dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.Griffiths, yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Sana ve Aden'de taraflarla yürüttüğü görüşmelerin sonuçları hakkında bilgilendireceğini aktardı.Öte yandan Husilerin denetimindeki SABA haber ajansına göre, Griffiths bugün, Husilerin kurduğu hükümette Dışişleri Bakanı olarak görevli Haşim Şerif Abdullah ile müzakereleri tekrar başlatmanın yolları hakkında görüştü.Şerif Abdullah'ın görüşmede barış ve siyasi anlaşma konusunda taraf olduğunu belirttiği aktarıldı.Griffiths geçen çarşamba Aden'e gitmiş Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve diğer yetkililerle görüşmüştü.

Basın Açıklaması Müzakere Başkent Erimli Hükümet 

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