Yemen'de 'Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi' ilk toplantısını gerçekleştirdi - HUDEYDE
Yemen'de "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi" ilk toplantısını gerçekleştirdi - HUDEYDE
: - Hükümet komitesi üyelerinin Hudeyde'ye ulaşması - Hudeyde kentindeki BM binasında düzenlenen toplantı - Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde düzenlenen toplantıya katılan taraflarHUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) ilk toplantısı ülkenin batısındaki Hudeyde'de gerçekleşti.Yemen hükümetine bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 16 Aralık'ta sonlanan İsveç'teki müzakerelerde kurulması kararlaştırılan "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin ilk toplantısı, BM'nin Hudeyde'ye gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde düzenlendi. Toplantı, hükümet komitesi üyelerinin Hudeyde'ye ulaşmasının ardından kentteki BM binasında başladı. Yemen hükümetini temsil eden heyetteki üyelerin, Hudeyde kentine, Husilerin mayınlardan temizlediği bölgelerden BM'e ait zırhlı araçlarla girdiği aktarıldı.Husiler ile Yemen hükümet yetkililerin, Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde kentinde ilk defa bir araya geldiği toplantıya basın mensupları alınmadı.