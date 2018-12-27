Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yemen'de 'Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi' ilk toplantısını gerçekleştirdi - HUDEYDE

Yemen'de 'Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi' ilk toplantısını gerçekleştirdi - HUDEYDE

Yemen'de "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi" ilk toplantısını gerçekleştirdi - HUDEYDE

: - Hükümet komitesi üyelerinin Hudeyde'ye ulaşması - Hudeyde kentindeki BM binasında düzenlenen toplantı - Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde düzenlenen toplantıya katılan taraflarHUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin (RCC) ilk toplantısı ülkenin batısındaki Hudeyde'de gerçekleşti.Yemen hükümetine bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 16 Aralık'ta sonlanan İsveç'teki müzakerelerde kurulması kararlaştırılan "Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi"nin ilk toplantısı, BM'nin Hudeyde'ye gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde düzenlendi.
Toplantı, hükümet komitesi üyelerinin Hudeyde'ye ulaşmasının ardından kentteki BM binasında başladı.
Yemen hükümetini temsil eden heyetteki üyelerin, Hudeyde kentine, Husilerin mayınlardan temizlediği bölgelerden BM'e ait zırhlı araçlarla girdiği aktarıldı.Husiler ile Yemen hükümet yetkililerin, Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde kentinde ilk defa bir araya geldiği toplantıya basın mensupları alınmadı.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Uluslararası Hükümet Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı