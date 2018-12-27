Yemen’de İnsani Kriz Büyüyor Haberi

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( TAİZ ) - Yemen’de insani kriz büyüyor TAİZ



- Yemen’in Taiz kentinde insanlar, gıda ve maddi yardım sağlanması konusunda uluslararası kuruluşlara seslerini duyurmaya çalışıyor. Yıllardır süregelen savaş nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayarak açlık sınırına dayanan Yemenliler, yapılan yardımların yetersiz olduğunu söyledi.



Yemen’de devam eden iç savaş bölgedeki sivilleri ağır koşullar altında yaşamaya sürüklüyor. Ekonomik alanda sıkıntı yaşayan ülkede açlık sınırına dayanan insanlar, Taiz kentinde yapılan yardımların yetersiz olduğunu söyleyerek uluslararası kuruluşları yardıma çağırdı. Husiler tarafından kuşatılmış olan ve sürekli bombardıman altında olan şehirde yaşayanlar, uluslararası kuruluşların ihmali ve Husilerin gelen yardımları engellemesi nedeniyle yapılan yardımların kendilerine ulaşmamasından endişe ediyor. Yemen kıtlık sınırında Uluslararası kuruluşlar Yemen’de insanların açlık sınırına dayandığını bildiren raporlar hazırladı. Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Yemen ile ilgili yayınlanan raporda, yaklaşık 18 milyon Yemenlinin bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmediği, 8 milyondan fazla kişinin ise açlık sınırında yaşadığı ve tamamen dışarıdan gelen gıda yardımlarına bağlı olduğu ortaya konuldu. WFP raporunda, her yıl çeşitli çatışmaların yaşandığı Yemen’de Taiz de dahil 7 vilayetin kıtlık öncesi son aşamada olan “acil” durumunda olduğu belirtildi. WFP Haseb bölgesi koordinatörü Murtada al-Zubairi, Taiz kentindeki yoksulluk oranının yüzde 75 olduğunu söyleyerek, “Taiz’de ihtiyaç sahibi yoğun nüfus sebebiyle WFP’den daha fazla yardım bekliyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Şefi Mark Lokock, Yemen nüfusunun yarısının (yaklaşık 14 milyon kişinin) kıtlık riski altında olduğu konusunda uyarıda bulundu. BM Yemen İnsani Koordinatörü Lisa Grande de “Yemenlilerin çoğu 2 günde bir kez yemek yiyor, birçok ailede ise haftada yalnızca 2 öğün yemek var” şeklindeki açıklamasıyla Yemen’deki insani krizi gözler önüne serdi. İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı ise savaşın sürmesi ve gıda ile yakıt fiyatlarının artması durumunda 5 milyon Yemenli çocuğun açlık riski altında olduğunu söyledi.



Taiz eyaletindeki yardım koalisyonu ise yayınladığı raporda, 15 Mart 2015'te başlayan savaşta Taiz eyaletinde bugüne kadar 6 bin 500 insanın hayatını kaybettiğini ve 21 bin 700 kişinin yaralandığını açıkladı.

Raporda bin 753 engellinin de devam eden savaşın kurbanı oldukları ifade edildi. Gözlemciler, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen devlet dışındaki grupların bölgedeki varlığının güvenlik durumunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.





