- Yemen'de Husilerden Ateşkese Destek Mitingi İzle

-Ali Al-Grmani röp

-Husiler

-Dans edenler

-Ali Saleh röp

-Mitinge katılan insanlar



(SANA) - Yemen'de Husilerden ateşkese destek mitingi SANA



- Yemen'in başkenti Sana’da Husiler Hudeyde ateşkesine destek mitingi düzenledi.

Yemen'in başkenti Sana’da Husiler Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirilen Hudeyde’deki ateşkes anlaşmasını kutlamak ve desteklemek için miting düzenledi.

Mitinge katılan silah ve roket güdümlü el bombaları taşıyan yüzlerce Husi sloganlar attı ve Hudeyde'deki ateşkese desteğini göstermek için dans etti. Mitinge katılanlar, Yemen'de kapsamlı bir barışa doğru atılmış bir adım olarak görülen çatışmaların durdurulması için yürütülen barış çabalarına destek verdiklerini söyledi.



Yemenli Ali Al-Grmani, Yemen halkının savaş nedeniyle tükendiğini, savaşan tarafların ülkede uzun vadede ateşkese ulaşabileceğini ve siyasi bir çözüm bulacağını umduğunu söyledi.



Al-Grmani, "Yemen halkının kanının dökülmesini durdurmak için uğraşıyoruz. Savaşmak yok, öldürmek yok. Hudeyde'de ateşkes gerçekleştirildi.

Bu barış için" dedi.

Mitinge katılan Ali Saleh ise, barışa önem verdiklerini söyleyerek, ancak diğer taraf savaşmayı seçerse savaşacaklarını söyledi.



Ali Saleh, "Biz barıştan yanayız, barışı kabul etmiyorlar ve bunun yerine savaşmayı tercih ediyorlarsa, biz savaş adamlarıyız, onlarla karşılaşırız" dedi.

İsveç'teki BM öncülüğündeki barış görüşmelerinde Yemen hükümeti ve Husi isyancıları arasında varılan ateşkes anlaşması Pazartesi günü gece yarısı yürürlüğe girdi. Yerel yetkililer, BM'nin arabuluculuğundaki ateşkesin, Husiler tarafından kontrol edilen staratejik öneme sahip Hudeyde şehrini ve limanını kapsadığını söyledi.



Yemen'de Şubat 2015’te Husilerin başkent Sana şehrini ele geçirmesi ile birlikte Yemen’de dengeler değişmişti. Mart 2015'te Husi güçlerinin ülkenin üçüncü büyük kenti Taiz’i ele geçirerek uluslararası toplumun Devlet Başkanı kabul ettiği Mansur Hadi’nin bulunduğu Aden’i kuşatması sonrası Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinde bir koalisyon kurulmuş ve Yemen’e askeri operasyonlar başlatılmıştı.

