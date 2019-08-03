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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Yemen'de Füze Ve İntihar Saldırılarında 51 Kişi Öldü

- Yemen'de Füze Ve İntihar Saldırılarında 51 Kişi Öldü

İntihar saldırısı görüntüler

( ADEN ) - Yemen'de füze ve intihar saldırılarında 51 kişi öldü ADEN

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- Yemen'in Aden şehrinde dün gerçekleştirilen füze ve intihar saldırılarında en az 51 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Yemen'de Husiler dün Aden şehrindeki askeri geçit töreninde balistik bir füzeyi ateşlerken, koordineli olarak gerçekleştirilen intihar saldırıları şehrin başka bir bölgesinde bir karakolu hedef aldı. Yetkililer, saldırılarda en az 51 kişinin öldüğünü, 56 kişinin yaralandığını söyledi.

Bir sağlık yetkilisi, Aden’deki koalisyon yanlısı El Galaa kampında gerçekleşen geçit törenine yönelik füze saldırısının en az 40 kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Güvenlik görevlileri, konuşma yapmak üzere törene katılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli komutan Monier al Yafie'nin de ölenler arasında olduğunu bildirdi. Aden, Husiler 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdiğinden beri hükümetin geçici merkezi konumunda bulunuyor. Polis karakoluna saldırı Aden polisi, dün polis tarafından arama yapıldığı sırada Ömer el Muhtar Mahallesi'nde bir karakola patlayıcı yüklü 1 otomobil,1 otobüs ve 3 motosikletle intihar saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Polis memuru Abdel Dayem Ahmed, 4 saldırganın gerçekleştirdiği intihar saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 29 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı belirtildi. Saldırılar gerçekleştirildiğinde 3 katlı karakol binasında bulunan Zakarya Ahmed, saldırıyı felaket olarak nitelendirdi.
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