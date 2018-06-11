Yemen'de bombalı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı - TAİZ

: - Bombalı saldırı sonrası zarar gören araçlardan detaylar - Tedavi altına yaralılardan detaylar - Bombalı saldırının olduğu caddeden detaylar TAİZ (AA) - Yemen 'in güneybatısındaki Taiz kentinde hükümet güçlerine ait bir askeri kontrol noktasını hedef alan bombalı saldırıda biri çocuk 2 kişinin öldüğü, 5 sivilin yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı güvenlik yetkililerinden İbrahim el - Caferi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz'in batısında kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak ettirildiğini, olayda Fuad el - Mihlavi isimli bir subay ile kontrol noktası yakınlarında bulunan bir çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.